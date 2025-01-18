السبت 18 يناير 2025
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ساخرون

ساخرون.. رضوى الشربيني: الرجالة نصهم مات فى الحرب والنص اللى موجود حاليا سقعان وبردان يا ولداه!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الإعلامية رضوى الشربيني عادت من جديد للرد على تعليقات أصدقاء صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد غياب امتد لأكثر من ثلاثة أشهر.


صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن إحدى المتابعات وجهت سؤال لرضوى قائلة: عرسان كتير بيتقدمولى بس مش لاقية فيهم الراجل المناسب.. ياريت تقوليلى أعمل إيه وازاى ألاقى الراجل المناسب؟! 

فردت عليها رضوى الشربينى ساخرة: والله أنا عاذراكِ يا حبيبتي.. خصوصًا إن الرجالة نصهم مات فى الحرب والنص اللى موجود حاليًا هتلاقيه سقعان وبردان يا ولداه!!

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