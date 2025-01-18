السبت 18 يناير 2025
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حوادث

حبس مهندس ونجارين بتهمة استدراج موظف بنك وسرقته فى أكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس مهندس ونجارين بتهمة استدراج موظف فى أحد البنوك وسرقته تحت تهديد السلاح فى مدينة 6 أكتوبر،  4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

سرقة متعلقات موظف بأحد البنوك فى أكتوبر

 تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان، بلاغا من “رامى ع”موظف بأحد البنوك، يفيد بتعرفة على شخص عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وأصبحت بينهم صداقة، وأنه توجه إلى شقته بدائرة القسم، وعند وصوله تفاجأ بوجود صديقة وبرفقته شخصين آخرين وقاموا بسرقة هاتفه، و9 آلاف جنيه تحت تهديد السلاح وفروا هاربين، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “أحمد خ”، 31 سنة، مهندس معماري، و"أحمد أ"، 19 سنة، نجار، و“فارس س”، 19 سنة، نجار.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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