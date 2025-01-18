السبت 18 يناير 2025
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تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول امتحان اللغة العربية بالدقهلية (بث مباشر)

تباين آراء طلاب الشهادة
تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “تباين آراء طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في امتحان اللغة العربية بالدقهلية”.

وأكد الطلاب بمدرسة ميت الفرماوي التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية صعوبة الاختياري في امتحان اللغة العربية.

فيما أكد آخرون سهولة الامتحان، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط. 

 

وكان طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية خضعوا لـ التفتيش على أبواب اللجان داخل  590 لجنة في محافظة الدقهلية.

 ورصدت فيتو حالة الانضباط والتفتيش على أبواب اللجان ومنع اصطحاب الموبايلات داخل اللجان كأحد المحاذير للعملية الامتحانية.

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