السبت 18 يناير 2025
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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 200 جهاز فك شفرات القنوات الفضائية بالبحر الأحمر

القبض على شخصان بحوزتهما
القبض على شخصان بحوزتهما 200 جهاز فك شفرات القنوات الفضائية

 ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بحوزتهما 200 جهاز فك ونسخ شفرات القنوات الفضائية المشفرة بمحافظة البحر الأحمر.

ضبط 200 جهاز فك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالبحر الأحمر

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحر الأحمر قيام مالكى عدد من المحلات بتداول كروت مقرصنة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

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 وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "مالكى محلين ومخزن"- كائنين بدائرة قسم شرطة الغردقة أول)، لقيامهما باستخدام الأجهزة المتطورة والتقنيات الحديثة لنسخ شفرة كروت القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بيعها لعملائهما، وعثر بحوزتهما على (200 جهاز فك ونسخ شفرات القنوات الفضائية المشفرة - جهاز لاب توب – هاتف محمول"بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – بطاقة ائتمانية تستخدم فى محاولة إخفاء المتحصلات غير المشروعة – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.

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