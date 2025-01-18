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جامعة سوهاج تعلن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة أهل القرآن الكريم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

 أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أسماء الطلاب الفائزين بالمسابقة الدينية الكبرى" أهل القرآن"، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة (إدارة النشاط الثقافي والفني) في مجالات القرآن الكريم، الحديث الشريف والثقافة الإسلامية.

وأعرب النعماني عن فخره الشديد بأبنائه الطلاب بما حققوه من تميز وتفوق فى حفظ القرآن الكريم، داعيًا إياهم إلى التحلي بالصفات الحميدة، التى دعا إليها القرآن الكريم، وتطبيق تعاليم القرآن فى كل جوانب حياتهم اليومية لتحقيق المزيد من النجاحات، مؤكدًا على أن المسابقة هدفها تقديم جيل جديد من القراء الشباب يستلهمون روح كبار المقرئين المصريين دون تقليد، ويقدمون قراءة صحيحة بأداء جاذب ومتميز.

 

وأوضح النعماني أنه فاز بالمراكز الأولى في مسابقة حفظ القرآن كاملًا "طالبات" كلًا من الطالبة وفاء محي الدين بكلية التمريض، الطالبة عائشة اسماعيل شبانه بكلية الآداب، الطالبة رحاب خلف أحمد بطب بشري، وبالنسبة "للطلبة" فاز كلًا من الطالب عمرو أحمد هاشم بكلية طب بشري، الطالب عبدالله ممدوح بكلية طب بيطري والطالب معاذ علاء بكلية  طب بشري.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطلاب الفائزين انه فاز بالمركز الأول في حفظ نصف القرآن الطالبة جنات مؤمن علي بكلية التمريض، والطالب عبد الله أبو بكر علي بكلية الطب البشري، وفي حفظ 10 أجزاء من القرآن الكريم حصد المركز الأول كلًا من الطالبة رحمة خالد عبد القادر بكلية التربية والطالب محمد ماهر محمد بكلية الطب، مضيفًا انه في مسابقة الحديث الشريف فاز بالمركز الأول الطالب محمود رفاعي محمد بكلية الطب البشري والطالبة رحمة خالد عبد القادر بكلية التربية، كما فاز الطالب إسلام صابر بكلية الطب البشري والطالبة عائشة إسماعيل شبانه بكلية الآداب بالمركز الأول بالمسابقة الثقافية.

وذكر الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب أن المسابقة ١٨ مركزا في حفظ القرآن الكريم بمستوياته الثلاثة (كاملا، نصف القرآن، ١٠ أجزاء)، ٦ مراكز في الحديث الشريف (الأربعون النووية)، ٦ مراكز في مجال الثقافة الإسلامية.

وأضافت الدكتورة إنتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني أن لجنة التحكيم ضمت الشيخ حامد عبدالرحمن بيومي بمديرية الأوقاف والدكتور خالد فؤاد والدكتور محمود فراج قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب.

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أهل القرآن الكريم اسماعيل شبانة الإدارة العامة لرعاية الشباب التعليم والطلاب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني النشاط الثقافى والفنى

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