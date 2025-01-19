الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس المجيد اليوم

عيد الغطاس، فيتو
عيد الغطاس، فيتو

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الغطاس 2025، اليوم الأحد، والذي يأتي بعد عيد الميلاد المجيد، وتشهد جميع الكنائس صلوات القداس والذي يسمى بقداس برامون الغطاس.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوما من الدرجة الأولى، حيث يمتنع فيه الأقباط عن تناول أي أطعمة أو مشروبات لفترة من الوقت، ولا يتم تناول أي أطعمة حيوانية أو أسماك، وهو ما يعرف باسم "برامون الغطاس"، وهى بمعنى "استعداد".

البابا تواضروس يترأس عيد الغطاس

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس، قداس عيد الغطاس المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

شارك في الصلاة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، مع تطبيق كافة إجراءات الوقاية والتباعد بين كافة المشاركين في الصلاة.

لماذا يحتفل الأقباط بعيد الغطاس المجيد؟

وعيد الغطاس المجيد تحتفل به الكنيسة سنويا وهو تذكار لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، ويسمى أيضا بعيد الظهور الإلهي، فإن الأبن الكلمة ظهر في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت الأب نادى من السماء "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" كما جاء في إنجيل متى الإصحاح الثالث.

كما يسمى العيد أيضا بالغطاس لأن السيد المسيح قبل فيه العماد بالتغطيس على يد القديس يوحنا المعمدان، اتخذت الكنيسة الاحتفال به من الرسل أنفسهم بدليل ما جاء في أوامرهم وهو بنصه (فليكن عندكم جليلًا عيد الظهور الذي هو عيد الغطاس لأن الرب بدأ يظهر فيه لاهوته في المعمودية في الأردن من يوحنا واعملوه في يوم 6 (من الشهر العاشر العبرانيين 11 من الشهر الخامس (طوبة) للمصريين.

ويقام قبل بدء صلوات قداس عيد الغطاس، صلاة اللقان او قداس اللقان، وبعد الانتهاء من رفع بخور عشية لا يخرجون من الكنيسة بل يبدأون بعمل تمجيد أمام أيقونة القديس يوحنا المعمدان بينما يعد اللقان في الخورس الثالث من الكنيسة فيوضع الماء في طبق كبير على منضدة وعن يمينه ويساره شمعتان كالمذبح)، وبعد انتهاء التمجيد يسير الكهنة مع الشمامسة والمرتلين والشموع موقدة إلى حيث اللقان مرتلين بدء صلاة نصف الليل (قوموا يا بني النور).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الغطاس المجيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية الغطاس عيد الغطاس 2025
ads

الأكثر قراءة

أنت لا تجيد الترجمة، صفقات الأهلي تشعل الخلاف بين كولر ومترجمه بالمؤتمر الصحفي

رامز جلال يخدع حضور حفل "جوي أووردز" بمقلب جديد

تكلفته جنيه ونصف، وزير التموين يكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز في 2025

الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس المجيد اليوم

لقطة إنسانية مؤثرة، كريم عبد العزيز يقبل يد والده بعد تكريمه بـ"جوي أووردز"

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

تامر عاشور وأنغام يتقاسمان جائزة "جوي أووردز" للأغنية الأكثر رواجا على مدار العام

وزير التموين: 2025 تشهد إضافة كل مستحقي الدعم وخروج غير المستحقين

منوعات

المزيد

قصة نجاة بحار بريطاني انقلب يخته لأيام بمياه متجمدة

الأحجار الكريمة إرث ثقافي يمتد لآلاف السنين (فيديو وصور)

ترامب يمنح تيك توك إعفاء من الحظر لمدة 90 يوما

إصابة 30 شخصًا بحادث مصعد تزلج في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 18-1-2025

سعر القصدير اليوم السبت 18-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

7 قرارات حاسمة لمواجهة مخالفات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة غافر وفضائلها وما ورد بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية