السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

موعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قطاع غزة.فيتو
قطاع غزة.فيتو

جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بقطاع غزة اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف بتوقيت غزة يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025.

وانطلقت أمس الجمعة بالقاهرة الاجتماعات الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأمريكية وإسرائيلية. 
 
وفي السياق رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وقال الرئيس السيسي: “مع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع”.

وتابع الرئيس السيسي إن مصر تظل دائمًا وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكًا مخلصًا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
 

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وقف إطلاق النار بقطاع غزة غزة الرئيس السيسي
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