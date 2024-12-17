الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 6 أطنان دقيق
ضبط 6 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ضبط 6 أطنان دقيق مهرب  


وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالى 6 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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أجهزة وزارة الداخلية ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين البيع بأزيد من السعر المقرر التلاعب بأسعار الخبز الجرائم التموينية المخابز السياحية الحرة

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