11 ألف طالب في شمال سيناء يؤدون اليوم امتحان الشهادة الإعدادية

تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء وسط جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال ما يقارب من ١١ ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية".





انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية بشمال سيناء



وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء عن جاهزية مدارس المحافظة لأستقبال ما يقارب من 11 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" وأن إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "92" لجنة.





وأكد وكيل الوزارة أنه تم إجراء كافة الاحتياطيات لتأمين الورقة الامتحانية لكل طالب بكل لجنة وبكل إدارة أيضًا، وذلك للقضاء على ظاهرة الغش، أو تداول الورقة الامتحانية مضيفا بأنه تم توفير الأثاثالمدرسي وتم فرش اللجان لاستقبال الامتحانات.





وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

وتبدأ الامتحانات اليوم السبت وتنتهي يوم الخميس 23 يناير.

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