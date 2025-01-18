السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

11 ألف طالب في شمال سيناء يؤدون اليوم امتحان الشهادة الإعدادية

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام

تنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء وسط جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال ما يقارب من ١١ ألف  طالب وطالبة يؤدون امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية".


 

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية بشمال سيناء 
 

وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء عن جاهزية مدارس المحافظة لأستقبال ما يقارب من 11 ألف  طالب وطالبة يؤدون امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الاعدادية" وأن إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "92" لجنة.


 

وأكد وكيل الوزارة أنه تم إجراء كافة الاحتياطيات لتأمين الورقة الامتحانية لكل طالب بكل لجنة وبكل إدارة أيضًا، وذلك للقضاء على ظاهرة الغش، أو تداول الورقة الامتحانية مضيفا بأنه تم توفير الأثاثالمدرسي وتم فرش اللجان لاستقبال الامتحانات.


 

وشدد وكيل الوزارة  على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

 

وتبدأ الامتحانات اليوم السبت وتنتهي يوم الخميس 23 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني الشهادة الإعدادية بشمال سيناء انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول شمال سيناء محافظة شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية

تسريبات عن اسم وضيوف برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025

موعد مباراة برينتفورد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

درجات الحرارة اليوم السبت 18-1- 2025 فى مصر

سعر الخضار اليوم السبت بسوق العبور، البطاطس والبصل بـ 7 جنيهات ومفاجأة عن الطماطم

حالة الطرق اليوم، الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية

جروبات الغش تنشر ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية بالجيزة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تبدأ من 30 والسبيط بـ 200 جنيه

منوعات

المزيد

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

شاهد، عشرات الطائرات تغير مسارها لتفادي "انتكاسة ماسك" فوق خليج المكسيك

حرائق لوس أنجلوس التهمت أكبر منطقة حضرية في كاليفورنيا والخسائر تاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025

المزيد

انفوجراف

مهام الملاحظ داخل اللجنة في امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخصام في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل قريبًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية