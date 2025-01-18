توافد طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح على اللجان لأداء امتحان اللغة العربية (فيديو وصور)

بدء طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح التوافد على اللجان لأداء أول ايام امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

والتقطت عدسة فيتو صورا وفيديوهات للطلاب من أمام مدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية بنين لحظة دخولهم لأداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادات وجاهزية مديرية التربية والتعليم بمطروح لانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية وجاهزية 124 لجنة إمتحانية لاستقبال 12699 طالبا.



أوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية علي اتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية من اليوم السبت حيث يؤدي 12699 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية يؤدون امتحاناتهم أمام 123 لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية وقطاع البنجر.

وأشارت وكيل الوزارة أنه في التاسعة صباح اليوم السبت سيؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف ومادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف بينما وتستمر الامتحانات من يوم الاثنين المقبل على مدار الأسبوع المقبل حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وأكدت نادية فتحي أنه تم تشكيل غرفة عمليات وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية وانضباطها علي مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

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