السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

تعديل مواعيد قطارات مترو الخط الثالث بسبب مواجهات الأهلي والزمالك الإفريقية

مترو
مترو

قررت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، إجراء تعديل على تشغيل المترو اليوم السبت وغدا الأحد بتقليل معدل التقاطر وزيادة عدد الرحلات بالتزامن مع مباراة الأهلى أورلاندو بايرتس بأبطال إفريقيا ومباراة الزمالك غدا.

وقالت الشركة في بيانها: "اليوم 18 يناير الساعة 6:00 مساءً الأهلي هيواجه أورلاندو بايرتس، ويوم 19 يناير الساعة 6:00 مساءً الزمالك هيواجه أنيمبا، وكلها في استاد القاهرة".

 

وأضافت: "محطة الاستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة. هيتوفر قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت. أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق".

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