اليوم، إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ١٨ و١٩ يناير ٢٠٢٥ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 8 ملايين و127 ألفا و799 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الاولية في محافظة سوهاج خلال عام 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالصحة والسكان، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقديم مليون و877 ألفا و385 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى تقديم 3 ملايين و125 ألفا و920 خدمة طبية بمستشفيات المحافظة بأقسام "الإستقبال والطوارئ، الداخلي، الرعايات،العمليات"، كما تم تقديم مليون و877 ألفا و385 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل 33 عيادة مسائية بمختلف التخصصات الطبية في 10 مستشفيات هى:( سوهاج العام، طهطا العام، البلينا المركزي، طما المركزي، جهينه المركزي،المراغة المركزي،ساقلته المركزي،رمد سوهاج،حميات سوهاج،حميات طهطا ) قدمت 43 ألفا و386 خدمة طبية للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم إطلاق 104 قوافل طبية مجانية قدمت 94 ألفا و616 خدمة طبية للمواطنين بمختلف التخصصات بهدف الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجًا لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، كما تم مُناظرة 433 حالة من خلال خدمات التشخيص "عن بُعد" في مختلف التخصصات الطبية.

ولفت "عبدالغفار"، إلى تطويرورفع كفاءة المستشفيات لزيادة القوة الاستعابية للخدمات الطبية المقدمة واستحداث أجهزة وخدمات جديدة، حيث شهدت مستشفى طهطا المركزي تطوير في البنية الأساسية والتجهيزات الداخلية لجميع الأقسام وتوفير أحدث التجهيزات الطبية الحديثة في (الرعايات، الحضانات، الداخلى، الاستقبال، العمليات، العيادات،المعامل، الاشعة، الغسيل الكلوى، العلاج الطبيعى، المناظير، وسكن الاطباء والتمريض)، كما تم تطوير ورفع كفاءه مستشفى جهينه المركزي في كافة الاقسام واستحداث التجهيزات الطبية المطورة وتجهيز قسم علاج طبيعى متخصص للأطفال.



كما تم تطوير مستشفى سوهاج بأقسام (وحدة التصلب المتعدد، وغرف العمليات وتوفير التجهيزات الطبية بها، وقسم العظام، وجاري الانتهاء من تشغيل وحدة جراحة الاوعية الدموية لتركيب الوصلات الوريدية لمرضي الغسيل الكلوى، وتجهيز وحدة الحروق بأحدث التقنيات الحديثة، وافتتاح وحدة العلاج الطبيعي للأطفال، وتجهيز قسم الحضانات بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير جهاز أشعة مقطعية، وجهاز إيكو، وجهازسونار)، كما تم شهدت مستشفى البلينا المركزي تطوير (قسم الغسيل الكلوى وإضافة 2 ماكينة غسيل كلوي بجانب تطوير قسم الحضانات وتوفير 2 محضن، كما تم افتتاح وتشغيل وحدة القسطرة القلبية وإجراء 165 حالة.

ونوه عبدالغفار، الى استحداث عيادتين في تخصصات (الشبكية، الجولكوما) بمستشفى رمد طها، كما شهدت مستشفى المراغة المركزي تطوير ورفع كفاءة بوحدة الرعاية المتوسطة وإعادة تشغيلها، حيث تم أفتتاح وحدة العلاج الطبيعى للأطفال بأحدث التجهيزات بمستشفى حميات طهطا، بالإضافة إلى إفتتاح عيادتين في تخصصات ( الشبكية، الجولكوما ) بمستشفى رمد سوهاج، بجانب تجهيز وحدة كاملة بأفضل التجهيزات الطبية الحديثة للقلب والصدر بمستشفى طهطا العام، كما شهدت مستشفى سقتله المركزي ( توفير التجهيزات الطبية لغرف العمليات، وتطوير ورفع كفاءة قسم الحضانات، وتوفير بعض المستلزمات لرفع كفاءه بنك الدم، وتوفير جهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة عادية ).

كما تم زيادة القوة الاستعابية للرعايات والحضانات بمستشفيات المحافظة، حيث تم توفير 15 سرير رعاية مركزة تم توزيعهم ( 6 أسرة بمستشفى جهينه المركزي، 6 أسرة مستشفى الهلال، 3 أسرة بمستشفى المراغة المركزي )، بالإضافة إلى ورفع كفاءه وزيادة القوة الإستعابية للحضانات وتوفير 9 حضانات تم توزيعهم ( 4 حضانات بمركز شطورة المتميز بطهطا، 5 حضانات بمستشفى البلينا المركزي ببرديس).

ومن جانبه أشار الدكتورعمرو دويدار وكيل وزارة الصحة محافظة سوهاج، إلى ان مراكز ووحدات الرعاية الاولية، قدمت 5 مليون و1879 خدمة طبية شملت ( الاستقبال، وخدمات المبادرات الرئاسية، المعامل، الاسنان، تطعيمات ) بجانب تقديم 927 ألف و550 خدمة طبية بالعيادات الخارجية، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 888 ألف و443 سيدة، حيث تم تطوير 58 وحدة صحية ضمن مشروع حياة كريمة، وجاري تطوير 77 وحدة صحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية في كافة مدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل المركز المتميز لخدمات الأم والطفل بشطورة إلى مركز خدمات علاجية، لتقديم كافة الخدمات بمختلف التخصصات الطبية.

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