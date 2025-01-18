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سياسة

موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية

الهيئة الوطنية للصحافة،
الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٥، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الصحف القومية 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع  العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

وقررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها الأخير، الموافقة على صرف علاوة خاصة 200 جنيه لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مراعاة للظروف المعيشية، كما اعتمدت الهيئة المذكرة المقدمة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بصرف علاوة دورية لجميع العاملين قدرها 300 جنيه كحد أقصى و200 جنيه كحد أدني.

علاوة للعاملين بالصحف القومية

 وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، إن "العلاوة الخاصة التي قررتها الهيئة تأتي مراعاة للظروف المعيشية ودعمًا للعلاوة الدورية المقترحة من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية".

استثمار الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم 

كما تضمن الاجتماع الموافقة على استثمار عدد من الأصول المملوكة لمؤسستي الأهرام وأخبار اليوم، واعتماد المذكرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بشأن تعيين الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب مديرًا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

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صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالصحف القومية الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة
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