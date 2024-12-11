الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال نوفمبر 2024 غدًا

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ وذلك يوم الخميس الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الصحف القومية

وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

زيادة رواتب العاملين بالصحف القومية

وأعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في فبراير الماضي أنه تقرر زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بقيمة ألف جنيه على أن لا يقل الحد الأدني لأجور العاملين بها عن ٦ آلاف جنيه شهريًّا ابتداء من مرتب شهر مارس الماضي.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا القرار يمثل انعكاسًا لتقدير القيادة السياسية للصحافة القومية وتقديم كافة أوجه الدعم لها مشيرا إلى أن القرار يأتي تنفيذا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بسرعة استجابة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمطالب الهيئة وبالتعاون الذي شهده من الدكتور محمد معيط وزير المالية ومساهمة الدولة مع الهيئة في تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

دور الصحافة القومية

وأكد عبد الصادق الشوربجي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن باعتبارها أحد أهم عناصر قوته الناعمة.

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