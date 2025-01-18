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قبل انطلاقها، تحذير عاجل من تعليم القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
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وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحذيرًا مهمًّا وعاجلًا لجميع طلاب الشهادة الإعدادية قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025. 

 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون رقم (٢٠٥) لعام ٢٠٢٠.

عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 

وطالبت "مدير المديرية " جموع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

كما وجهت رسالة لأولياء الأمور بتوعية أبنائهم للحفاظ على مستقبلهم.

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وشددت على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالإمتحانات وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.

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