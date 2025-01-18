السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

هيئة الأسرى ترفض قائمة الأسماء التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية

الاحتلال، فيتو
الاحتلال، فيتو

قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين ثائر شريتح إن الهيئة لا تثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها.

 

هيئة الأسرى ترفض قائمة الأسرى التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية

وأكد شريتح، أن القائمة التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية، فيها خلل واضح، يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم، مشددًا على أن "هذا ما حذرنا منه على مدار الأيام الماضية".

وجدد المتحدث باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، دعوة الهيئة "للأشقاء المصريين والقطريين بوضع حد لهذه التجاوزات"، مطالبا بعدم إعطاء السلطات الإسرائيلية أي مساحة لممارسة أية خروقات تخلق إرباكاً في الشارع الفلسطيني، ولدى أسر وعائلات الأسرى.

يشار إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية كانت قد نشرت في وقت سابق قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه من قبل حماس وإسرائيل.

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إسرائيل هيئة الأسرى سلطات الاحتلال الاسرائيلي فلسطين وزارة العدل الإسرائيلية

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