السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يطلع على نوادر معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (صور)

معرض المجلس الأعلى
معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،  معرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على هامش إقامة صلاة الجمعة بمسجد مصر.

حضر الجولة عدد من كبار رجال الدولة، إلى جانب الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزير الأوقاف يطلع على نوادر معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

واطلع وزير الأوقاف والوفد المرافق له على مجموعة من النوادر التي يضمها المعرض، وتشمل كتب التراث النادرة، وتسجيلات القرآن الكريم بصوت كبار القراء، وغيرها من المقتنيات التراثية المتميزة.

وأشاد الوزير بجودة الإصدارات وقيمة المقتنيات التراثية التي يعرضها المجلس، مؤكدًا أهميتها في الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي بناءً على توجيهات وزير الأوقاف، وذلك بهدف تعزيز الوعي الديني الصحيح ونشر الثقافة الإسلامية المستنيرة بين أفراد المجتمع.

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أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور اسامة الازهري القرآن الكريم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزير الأوقاف

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