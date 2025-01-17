للصحفيين وأقاربهم، آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين وأسرهم حتى 6 فبراير المقبل.

الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه تلقى الطلبات تتم يوميًّا عدا الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

رسوم مشروع علاج الصحفيين

وأكد عبد الرحيم أنه مُتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتس آب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند، على رقم (01099756266).

وتابع أن المجلس وافق على الطلب المقدم من الزميل محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بفتح باب استخراج البطاقات العلاجية لأقارب الزميلات والزملاء الصحفيين اعتبارا من السبت المقبل 18 يناير 2025 حتى الخميس 6 فبراير المقبل.

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