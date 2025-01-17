الجمعة 17 يناير 2025
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مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل على طريق السنطة

مصرع شاب وإصابة آخر
مصرع شاب وإصابة آخر في حادث موتوسيكل على طريق السنطة

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب دراجة نارية “موتوسيكل” كانا يستقلانها على طريق السنطة في  محافظة الغربية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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تلقى مركز شرطة السنطة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث وبالتحقيق الأولي، تبين أن الشابين كانا يستقلان الدراجة النارية بسرعة عالية، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها.

نتيجة لذلك، لقي أحد الشابين مصرعه على الفور، بينما أصيب الآخر بإصابات متفرقة في الجسم تم نقله على إثرها إلى مستشفى السنطة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالحادث، وباشرت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادث وظروفه كما قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

 

 تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

وعلى جانب آخر، أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

 

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