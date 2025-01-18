السبت 18 يناير 2025
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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز وفاة طفل بأوسيم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة طفل فى ظروف غامضة بمنطقة أوسيم.

 

وفاة طفل في ظروف غامضة بأوسيم

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من نقطة شرطة ملحقة بمستشفى أوسيم المركزي، يفيد بوصول طفل جثة هامدة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

 

والفحص المبدئي أظهر وجود كدمات بظهر الطفل “زين إسماعيل” يبلغ من العمر 3 سنوات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل الذين أكدوا بتعرض نجلهم لحادث بطريق الكوم الأحمر.

 

وتحرر محضر بالواقعة تولت النيابة العامة التحقيق.

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