الجمعة 17 يناير 2025
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خارج الحدود

المغرب يشيد بالتقدم في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

خارجية المغرب،فيتو
خارجية المغرب،فيتو

أكدت الخارجية المغربية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن المغرب وعلى بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، يشيد بالتقدم المحرز في  وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023.

 المغرب يشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف البيان، أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تدعو الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية.


وأعربت المملكة، وفق البيان، عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية.

تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى


كما أشار  البيان إلى ما سبق وأن أكده العاهل المغربي في الرسالة الملكية التي وجهها للقمة العربية الأخيرة، والتي أوضح فيها أنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى، وهو ما يرتبط، حسب البلاغ المذكور، بكون اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.

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إسرائيل إطلاق النار في غزة الهجمات ضد المدنيين العاهل المغربي الملك محمد السادس المملكة المغربية

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