أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان أنها مستعدة لتولي مسئولياتها الكاملة في غزة، بعد الإعلان عن اتفاق وقف اطلاق النار في القطاع.

الرئاسة الفلسطينية تعلن استعدادها لتولي مسئولياتها الكاملة في غزة

وأكدت الرئاسة في بيان عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الحكومة الفلسطينية أتمت كل الاستعدادات لتولي مسئولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها".

وجددت الرئاسة موقفها الثابت الذي أعلنه الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بضرورة وقف إطلاق النار فورًا والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه، وتولي دولة فلسطين مسئولياتها الكاملة في القطاع، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة".

دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية

وأضاف البيان أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه".

وناشدت الرئاسة، المجتمع الدولي، ودول الجوار والدول المانحة لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لتتمكن الحكومة الفلسطينية من القيام مسؤولياتها تجاه شعبنا، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتداءات وانتهاكات إسرائيلية خطيرة في الضفة الغربية والقدس".

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