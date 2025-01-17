إعلان موعد بدء فرز مستندات المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد بدء عملية فرز مستندات المواطنين المتقدمين ضمن إعلان سكن لكل المصريين.

وقالت إن عملية الفرز تبدأ عقب غلق باب التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مباشرة، وذلك يوم الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥.

وشددت مي عبد الحميد أن شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز بدون رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق لا يعني أن المواطن قدم للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان سكن لكل المصريين 5، حيث إن رفع المستندات المطلوبة بكراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني شرط أساسي للتقدم.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان سكن لكل المصريين 5 شهد بيع ٧٦٢٤٧٩ كراسة شروط وسداد 586 ألف مواطن لمقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 546 ألف مواطن.



وأشارت إلى أن منصة تقديم طلبات لحل مشكلات التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق مستمرة في العمل بكفاءة، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/PortalTickets، حيث استقبل الرابط نحو 20 ألف شكوى منذ إطلاقه، وتم حل نحو 18 ألف شكوى حتى الآن وجار العمل على حل جميع الشكاوى خلال المدة الزمنية المحددة.

وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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