الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تصميم دلو فشار جديد مستوحى من شخصية Red Hulk

CAPTAIN AMERICA:
CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، فيتو

أفلام مارفل، كشفت استديوهات مارفل، عن تصميم دلو فشار جديد، مستوحى من شخصية Red Hulk، التي ستظهر لأول مرة خلال أحداث فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، المقرر طرحه في صالات العرض بتاريخ 14 فبراير ٢٠٢٥.

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 وأعلنت إستديوهات مارفل، عن مدة تشغيل فيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، والتي ستكون، ساعة و٥٨ دقيقة فقط، وهو ما يجعله، أقصر فيلم بسلسلة أفلام CaptainAmerica الشهيرة.

استديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت استديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

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وأصدرت إستديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم Captain America4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

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مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

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واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

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