الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

117 ألفا و274 طالبا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية بـ 305 لجان بالإسكندرية غدا

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية بالأسكندرية، فيتو

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية، غدا السبت، في ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات وتعليمات مشددة لتوفير أجواء مناخية مناسبة للطلاب.

محمد صلاح رابعا، قائمة الـ 10 الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي

بعد طعنه في منزله، تطورات الحالة الصحية للنجم سيف علي خان زوج كارينا كابور

كما أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنّ مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي  2024 / 2025، لافتًا إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت  وتنتهي في الخميس الموافق 23 من يناير الجاري.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ ( 117274) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( 305 ) لجان امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها  6 لجان للمهني و5 لجان للصم وضعاف السمع ولجنتان للمكفوفين، ويشارك في الامتحانات 20740 ما بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

ووجّه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة توفير طبيب أو زائرة صحية  بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة  وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب، وأصدر المحافظ  تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب  .

وكلّف الفريق أحمد خالد جميع الجهات التنفيذية وعلى رأسهم رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

وعقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، وأعلن أنه تم تركيب كاميرات مراقبة بلجان الشهادة الإعدادية، وسيتم استخدام عصا إلكترونية للكشف عن الأجهزة الذكية مع الطلاب عن طريق رؤساء اللجان في سابقة هي الأولى من نوعها في امتحانات الشهادة الإعدادية.

 

وأكد مدير المديرية خلاله الاجتماع الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بكافة التدابير الوقائية، وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم.

ولفت إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية،  ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات، وأكد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.

 

 

وأصدر  الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

كما أكّد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو أي محاولة من شأنها الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

وفي سياق متصل أوضح ( أبوزيد )، أنه على لجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًّـا، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد حسن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية الدكتور عربي أبوزيد

مواد متعلقة

مواعيد الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري السعودي، القادسية يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول

الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل مع إسرائيل
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار صادم

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد

تفحم 3 سيارات نقل سقط عليهم سلك كهربائي ضغط عالٍ بالدقهلية (صور)

الحبس عامين وغرامة 100ألف جنيه عقوبة الغش بامتحانات"الإعدادية"

رئيس الهلال يقود المفاوضات في لندن، تطورات جديدة في صفقة محمد صلاح

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو)

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 17 يناير 2025 (آخر تحديث)

أول رد من آرون بوبيندزا على بيان رابيد بوخاريست

منوعات

المزيد

ماكرون يحتسي القهوة ويتناول الفطائر بشوارع الجميزة في لبنان (فيديو)

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا(صور)

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الخال في المنام وعلاقته بالتوتر في العمل والأسرة

هل الزلازل والحرائق انتقام وعقاب من الله؟، مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

معنى يؤفك، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الذاريات

المزيد
الجريدة الرسمية