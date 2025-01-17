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رياضة

الدوري السعودي، القادسية يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول

القادسية، فيتو
القادسية، فيتو

تقدم فريق القادسية علي الوحدة بهدف دون رد بالشوط الاول ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن” على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

مباراة الوحدة والقادسية

أحرز هدف التقدم لفريق القادسية كاميرون في الدقيقة 44. 

ترتيب الوحدة والقادسية

يدخل فريق الوحدة المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 3، وتلقى الهزيمة في 8 مواجهات

ويأتي القادسية في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر 4 مباريات.

المواجهات السابقة بين الوحدة ضد القادسية

وتحمل المواجهات السابقة بين الفريقين تفوقًا نسبيًا لنادي الوحدة، حيث فاز في 5 مواجهات من أصل 11 مباراة جمعت الفريقين، بينما فاز القادسية في 3 مباريات، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل، آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز القادسية بنتيجة 2-1 في أكتوبر 2024.

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