الجمعة 17 يناير 2025
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ثقافة وفنون

خالد الكمار يعتذر عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل

الموسيقار خالد الكمار،
الموسيقار خالد الكمار، فيتو

اعتذر المؤلف الموسيقي خالد الكمار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن عدم المشاركة في موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

الموسيقار خالد الكمار يعتذر عن المشاركة في موسم دراما رمضان 

وكتب خالد الكمار قائلا: " أعتذر عن أي مسلسلات هذا الموسم الرمضاني.. استراحة محارب.. 2024 كانت بلا شك أكثر السنين قسوة بالنسبة ليّ.. زعلت وخسرت فيها جميع الأطراف أصدقائي، وكثير من زملاء العمل، وناس بيننا نجاحات سنين، وحتى نفسي".

وتابع: "والأهم من كل ده إني خسرت شريكة كل الخطوات ورفيقة الدرب- بل اللي رسمت الدرب أصلا (ياسمين) كانت السند والدعم ". 

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الموسيقار خالد الكمار المؤلف الموسيقي خالد الكمار دراما رمضان المقبل 2025
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