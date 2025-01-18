مرموش يستعد لكتابة التاريخ.. مسيرة رائعة للنجم المصري.. البداية من وادي دجلة.. وهذا سر رفضه تمثيل منتخب كندا.. وتفاصيل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي

أصبح عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مسيرة مرموش مع الأندية



لعب مرموش فر وادي دجلة (2016-2017) حيث بدأ مسيرته الاحترافية في النادي المصري ثم انضم فولفسبورج ب (2017-2020): انتقل إلى الفريق الألماني ولعب في الفريق البديل بعدها تم تصعيده إلى فولفسبورج الأول ولعب معه خلال الفترة من (2020-2023).



وانتقل مرموش إلى سانت باولي (2021): انتقل على سبيل الإعارة وشتوتجارت (2021-2022): انتقل على سبيل الإعارة أيضا بعدها لعب في صفوف آينتراخت فرانكفورت (2023-حتى الآن).

المسيرة الدولية لعمر مرموش



بدأ مرموش مشواره مع منتخب مصر تحت 20 سنة عام 2017 وانضم للمنتخب الأول في عام 2021 تحت قيادة كارلوس كيروش.



احصائيات اللاعب حتى الآن

- عدد المباريات مع الأندية: 174 مباراة.

- عدد الأهداف مع الأندية: 51 هدف.

- عدد المباريات مع المنتخب: 18 مباراة.

- عدد الأهداف مع المنتخب: 4 أهداف

صفقة الانتقال الى السيتي

كشفت تقارير صحفية عن قيمة انتقال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي فلوريان بلاتنبيرغ أنه تم الكشف بشكل مؤكد عن مبلغ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث يقدر المبلغ بـ 75 مليون يورو + 5 ملايين إضافات.

وكانت الأنباء قد انتشرت منذ أكثر من أسبوع عن رغبة بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في ضم مرموش إلى صفوفه، والآن يبدو أن الصفقة باتت قريبة جدًا من الحسم، حيث يسعى اللاعب لتحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الصحيفة، فإن المفاوضات بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي كانت مكثفة خلال الأيام الماضية. وعلى الرغم من أن الاتفاق النهائي لم يُبرم حتى مساء الخميس، فإن الصفقة أصبحت في مراحلها الأخيرة.

رفض تمثيل منتخب كندا

وكشف عمر مرموش عن رفضه اللعب لمنتخب كندا وقال في تصريحات تلفزيونية: "أنا أحمل جواز سفر كندي لأن أهلي معاهم الجنسية لما كانوا هناك، وبعد 4 سنين من وجودي في كندا منتخب كندا كلموني أبقى معاهم والمدرب كلمني شخصيا، ولما المكالمة جاتلي كنت مستغرب لأني واخد قراري بأن أولويتي لمنتخب مصر، هدفي وتفكيري كله إني عايز أوصل في يوم من الأيام ألعب مع منتخب مصر، وبالفعل بعدها بفترة صغيرة المنتخب كلمني ولعبت للفريق الأول".

وأكد: "رفضت تمثيل منتخب كندا لأن حلمي اللعب بفانلة منتخب مصر".



معاناة عمر مرموش مع نادي فولفسبورج

وأشار: "لعبت للفريق الرديف لنادي فولفسبورج لمدة عام، والفترة دي وصلت لعامين وكنت بتأقلم على الدنيا ودي أصعب فترة في حياتي، لأني كنت مسافر أحقق حلمي لقيت نفسي بلعب 4 ماتشات في الموسم، مريت بوقت صعب أوي وقتها الحلم بالنسبة لي كان عمال بيبعد، وكنت قاعد في البيت مش شايف أي شعاع نور، وقتها كلمت أهلي وعرفتهم إني بفكر أرجع مصر، أبويا والوكيل بتاعي ساعدوني إني أبقى في ألمانيا".

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