تفحم 3 سيارات نقل سقط عليهم سلك كهربائي ضغط عالٍ بالدقهلية (صور)

شهد طريق المنصورة طناح في محافظة الدقهلية تفحم 3 سيارات “شاحنتين ورأس تريلا” أمام قرية سللنت مركز المنصورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شاحنتين ورأس تريلا سقط عليهم سلك تيار كهربائي أثناء وقوفهم.

هرعت سيارات الحماية المدنية الي موقع الحريق وبالفحص تبين اندلاع الحريق في سيارتين ورأس تريلا لصاحبهم “عماد العجمي” على إثر سقوط سلك تيار كهربائي سقط عليهم وتسبب ذلك في تفحم الثلاث سيارات على طريق المنصورة طناح.

تم السيطرة على الحريق بعد تفحم الشاحنتين ورأس التريلا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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