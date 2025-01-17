المحكمة العليا بأمريكا تحسم مصير "تيك توك" في هذا الموعد

أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، قانونا يدعم إغلاق منصة تيك توك في الولايات المتحدة.

قانون أمريكي يدعم إغلاق منصة تيك توك

ويأتي القرار بموجب قانون اتحادي يسعى لفرض بيع التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة له والذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.

ومن المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ، الأحد المقبل، والذي حصل على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.

وقال محامي تيك توك، إن الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس"، ذكرت في جلسة المحكمة الأسبوع الماضي إن تيك توك سيتوقف عن العمل يوم الأحد ما لم تمنح المحكمة العليا تعليقا مؤقتا أو تلغي القانون.

فرصة لإنقاذ تيك توك

وفي سياق القضية المستمرة، ظهرت فرصة لإنقاذ تيك توك، حيث قال مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، إن ترامب يدرس خيارات للحفاظ على تيك توك.

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