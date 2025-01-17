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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنيا

تشكيل عصابى لسرقة
تشكيل عصابى لسرقة الدرجات النارية،فيتو

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة لواقعة تشكيل عصابي بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وإعادة المسروقات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مُقيمين بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة" متخذين من دائرة مركز شرطة سمالوط شرق والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم  (22) واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

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