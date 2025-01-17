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محافظات

محافظ سوهاج: حكم قضائي بأحقية المحافظة في استرداد أرض مصنع البيبسي

اللواء دكتور عبد
اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، صدور حكم قضائي لصالح المحافظة، فى القضية المعروفة بـ "أرض مصنع البيبسي"، يؤكد أحقيتها في استرداد مساحة ٢ فدان و١٦ قيراطا و٤ أسهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، واستغلالها بشكل يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد محافظ سوهاج أن هذا الحكم القضائي يعكس التزام المحافظة بتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتوظيفها في تنفيذ مشروعات استثمارية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأضاف أن المحافظة ستعمل على إعادة استغلال هذه الأرض في مشروعات تنموية تخدم أبناء سوهاج وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وأشار "سراج" إلى أن جهود المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد واستثمار الأراضي بشكل يتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات.

 

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استثمار اطار الجهود المبذولة الأراضي المملوكة للدولة الاقتصاد

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