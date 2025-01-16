محافظ سوهاج يشهد توقيع عقد حق الانتفاع لمشروع إنتاج الدواجن بأخميم

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، توقيع عقد حق الانتفاع لمشروع إنتاج الدواجن بالأحايوة شرق بأخميم، مع شركة " كايرو 3 " للإنتاج الداجني لمدة 15 عام بقيمة 15.7 مليون جنيه، تزداد بنسبة 10% سنويا، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والدكتورة منى محرز رئيس مجلس إدارة الشركة.

يأتى ذلك تنفيذا لخطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الاقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات الخدمية خاصة فى الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، حيث كان هذا المشروع من المشروعات الإنتاجية التي تدار بالمحافظة، والذي تم تصفيته وطرحه للاستثمار العام، والذي أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة فى زيادة الإنتاج الداجنى والبيض، ويضمن سد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي، والذي سيكون له أثر في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، حيث كان المشروع متوقف عن الإنتاج منذ 3 سنوات، كما أنه سيساهم فى كسر الحلقات بين مصادر الإنتاج والتوزيع، مما يخفف من آثار زيادة الأسعار، ويوفر العملات الأجنبية التي يتم ضخها للاستيراد الداجني والبيض.

جدير بالذكر أن المشروع يقع على مساحة 550 فدان ويشمل 4 وحدات إنتاجية للدواجن تحتوي كل وحدة منها على 6 عنابر للإنتاج بالإضافة إلي مجزر آلي للدواجن، كما يضم مصنعا لإنتاج الأعلاف، بالإضافة إلي ثلاجتين كبيرتين لحفظ الدواجن.

وسوف توالى المحافظة طرح كافة المشروعات الإنتاجية للاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية فى جميع الصناعات المحلية والأجنبية، وتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.

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