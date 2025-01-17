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رياضة

يورتشيتش عن مواجهة دجوليبا بأبطال أفريقيا: نسعى للفوز والحفاظ علي الصدارة

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

شدد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز على أهمية مباراة دجوليبا المالي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أنها اللقاء الأخير في دور المجموعات، ورغم تحقيق الفريق للهدف الأولي وهو التأهل لربع النهائي ولكن تبقى المباراة مهمة ولابد من تحقيق الفوز، لمواصلة المشوار بذات القوة.

تصريحات مدرب بيراميدز

أضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة  أنه رغم التأهل يبقى الفوز مهما لنادي بيراميدز، لأن هناك احتمالات ما تزال قائمة للتواجد في صدارة المجموعة، وهو ما سيلعب عليه وبالتالي الفوز غاية في الأهمية، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد التأهل، وشيء رائع أن فريق حديث العهد مثل بيراميدز يكون بين أفضل ثمانية أندية في قارة أفريقيا، وهو أمر يدعو للفخر الشديد، ويجعله فخورا بلاعبيه.

المدير الفني أكد أن فريق دجوليبا رغم خروجه من البطولة يبقى فريقا قويا يمتلك لاعبين شباب صغار السن وهو فريق يجب احترامه، وبيراميدز سيلعب باحترام شديد وهدفه الفوز ولا بديل غيره، ولم لا يكون في صدارة المجموعة.

المدرب أكد أن الفريق جاهز تماما، وسيتم اختيار التشكيل المناسب في ضوء الغيابات واللاعبين المتاحين، خاصة وأن بيراميدز تنتظره مباريات قوية خلال ما تبقى من الشهر الجاري في الدوري المصري ومن الجيد التعامل مع الأمور بأفضل شكل ممكن.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

 ويستضيف فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء غد السبت، باستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة بيراميدز ودجوليبا علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

 ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا

أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ودجوليبا المالي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي نادي دجوليبا اللون الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر كاملا.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التأهل لربع النهائي

بيراميدز  10 نقاط.

الترجي  7 نقاط.

ساجرادا  5 نقاط. 

دجوليبا 2 نقطة.

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