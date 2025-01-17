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حوادث

بعد ارتكابهم 22 واقعة، حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في المنيا

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي بالمنيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ارتكبوا 22 جريمة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنيا 


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" - مُقيمين بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة" متخذين من دائرة مركز شرطة سمالوط شرق والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد محلى – عدد من الطلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (22) واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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