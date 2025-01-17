الجمعة 17 يناير 2025
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وفاة شخص صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاح فرن كهربائي في المنيا

إسعاف
إسعاف

 لقى شخص مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء إصلاح فرن كهربائي في مدينة المنيا، تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

صعقا بالكهرباء، وفاة شخص في المنيا أثناء إصلاح لفرن منزلي 

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة شخص صعقا بالكهرباء أثناء إصلاح لفرن كهربائي في منطقة دماريس بمدينة المنيا.

 

منطقة دماريس بمدينة المنيا

 على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ش.م.ش"، صعقا بالكهرباء ومقيم في منطقة دماريس في مدينة المنيا.

 

مستشفى صدر المنيا

 تم نقل الجثمان إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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