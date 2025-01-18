السبت 18 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار سيارات جيتور T2 بعد زيادات شهر يناير

سياره جيتور T2،فيتو
سياره جيتور T2،فيتو

سيارات جيتور، ارتفعت أسعار سيارات جيتور في السوق المحلي خلال شهر يناير، لعام 2025، بقيمة مالية تصل نحو 15 ألف جنيه شملت موديلات جيتور T2 الجديد كليًّا موديل 2025 حيث تتوفر في اثنين من الفئات. 



أسعار سيارات جيتور T2 الجديدة خلال الزيادات

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيتور كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بالاسعار الجديدة في سيارات جيتور  وهي كالتالي:

 

الفئة الأولي بسعر مليون و895 ألف جنيه بدلًا من مليون و880 ألف جنيه بمحرك 1500 سي سي بزيادة 15 ألف جنيه.
 

الفئة الثانية بمحرك 2000 سي سي وتتوفر منطقة حرة فقط ولم يتم إعلان سعرها. 

 

مواصفات سيارات  جيتور T2 الجديدة

وزودت السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي رباعي الأسطوانات تيربو بقوة 184 حصانًا، بينما تأتي الفئة الثانية بمحرك سعة 2000 سي سي بقوة 251 حصانًا وعزم دوران 390 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك. كما يمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 10 ثوان. 


ويبلغ طول السيارة 4.77 متر وعرضها 2 متر تقريبًا مع ارتفاع بطول 1.88 متر وقاعدة عجلات بطول 2.8 متر. كما ترتفع السيارة عن الأرض بواقع 220 مم خلوص وتأتي بحقيبة خلفية تصل إلى 752 لترًا من الأغراض.

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