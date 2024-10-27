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اقتصاد

الصين تستعد لطرح سيارات جيتور 2025 بالسوق المصرية

سيارة جيتور 2025،فيتو
سيارة جيتور 2025،فيتو

سيارات جيتور، تستعد السوق المصرية لاستقبال موديلات 2025، قبل العام الجديد لتكون متوفرة داخل المعارض ولسد احتياجات المستهلكين وكانت   سيارات جيتور T2 أبرز السيارات التي تطرح خلال الأيام المقبلة بالسوق المصرية.

 مواصفات محركات جيتور T2 الجديدة
 

زودت سيارات جيتور  بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 251 حصانا وعزم دوران 390 نيوتن متر ودفع رباعي وناقل حركة DCT من 7 سرعات. ويبلغ طول السيارة 4785 مم وعرضها 2006 مم وارتفاعها 1880 مم وقاعدة العجلات بطول 2800 مم مع خلوص أرضي 220 مم وخزان وقود سعة 70 لتر. 

وتتميز جيتور T2 بتصميمها القوي، وهي مصممة بخطوط وزوايا حادة تعكس جمالًا قويًا.  تم تصميم الجزء الداخلي من السيارة بعناصر مبسطة لكنها قوية، والتي تتسق بشكل كبير مع التصميم الخارجي. وقد ظهرت السيارة لأول مرة في معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات. 

وتعمل T2 على زيادة أداء الدفع الرباعي في ظل أوضاع القيادة المختلفة. وتضمن هذه الميزة تجربة قيادة أفضل خاصة في الظروف والتضاريس المتنوعة. 

 

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