تحرير ١٣٨ محضرا لعدم الإعلان عن أسعار السلع في قنا

تمكنت مديرية التموين، بمحافظة قنا،بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ العديد من الحملات علي مدار الأسبوع المنقضي لتشديد الرقابة علي الأسواق.

مخالفات قطاع الأسواق

وتم تحرير ١٣٨ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير ٢٨ محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير (وتم ضبط ( ٣٦ ) كجم و ( ٣) أطنان سكر مجهول الهوية كما تم ضبط ( ٣٠) لفة ملح و(٢٠) كرتونة أدوات صحية ومنزلية وضبط ٣٣ قاروصة سجائر وضبط ٦٠ شيكارة سكر وتم ضبط ٢ طن جبس بناء)

تحرير ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية ( وتم ضبط ٥٢ عبوة مصنعات غذائية وضبط ٢٥ زجاجة مياه غازية)

تحرير ١١ محضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية وتحرير ٨ محضر تقرير عدم إعطاء البون للمواطن،وتحرير ٥ محضر تقرير عدم الإعلان عن قائمة التشغيل،وتحرير محضر بيع سجائر ازيد من السعر

مخالفات المخابز البلدية والسياحية

تم تحرير ٢ محضر تجميع دقيق بلدي مخابز ( وتم ضبط عدد ١٤ جوال بلدي)

تحرير ١٢ محضر تقرير خبز غير مطابق للمواصفات،وتحرير ٢ تقرير عدم نظافة ادوات العجن،وتحرير محضر ادارة منشأة بدون ترخيص ( مخبز سياحى)

تحرير عدد ٣ تقرير نقص في وزن الخبز،وتحرير محضر تقرير تصرف في جوال،تحرير ١٥ محضر تقرير مخابز مغلقة،وتحرير محضر لحيازة دقيق بلدي خاص المخابز .

مخالفات قطاع المواد البترولية تم تحرير ٣ محضر عدم الإعلان عن سعر أسطوانة البوتاجاز ومواد بترولية.

مخالفات قطاع محلات الجزارة واللحوم تم تحرير ٥ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

وقال حسن القط أن المديرية مستمرة في شن حملاتها علي الأسواق بصفه دورية لضبط المخالفين والقضاء علي جشع التجار.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع وضبط الاسعار علي أرض الواقع والتأكد من مدي توافر السلع الاستراتيجية الهامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.