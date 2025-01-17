انقطاع التيار الكهربائي عن هذه القرى فى قنا غدا

أعلنت هندسة كهرباء فرشوط، شمال محافظة قنا، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا السبت من الساعة الرابعة صباحا حتى السابعة صباحا وذلك لأعمال الصيانة الدورية التي تجريها هندسة كهرباء فرشوط.

مناطق قطع الكهرباء بقنا

والمناطق المتأثرة بالفصل مخبز عبد الحارث، مخبز علاء، مخبز أبو غلة، منطقة المحطة، مركز الشباب، مركز الشرطة، البنك الأهلي، بنك التنمية، الوحدة المحلية، مدرسة الصنائع، السنترال، بنك مصر.

وطالبت الوحدة المحلية بمركز فرشوط الأهالي بضرورة توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، ولحين عودة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة بالانقطاع.



وحال وجود أي مشكلات يتم الاتصال بالخط الساخن وغرفة عمليات المحافظة للمتابعة والشكوى للتعامل معها بشكل فوري من قبل المختصين.

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