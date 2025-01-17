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ثقافة وفنون

أغنية "بسيط " لأحمد سعد تحقق 200 ألف مشاهدة في يوم واحد

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

حققت أغنية “ بسيط”، التي طرحها الفنان أحمد سعد عبر قناته بموقع يوتيوب، قرابة الـ200 ألف مشاهدة في يوم واحد فقط، وتعد الأغنية هي أكثر أغنيات ألبومه الجديد نجاحا حتى الآن. 

ألبوم أحمد سعد 

وطرح النجم أحمد سعد ، مساء أمس الخميس أحدث ألبوماته الغنائية والتي جاء بعنوان “حبيبنا” وذلك على منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

 

ألبوم أحمد سعد الجديد 

ويتضمن ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” 9 أغاني هي، عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلى الأغنية الرئيسية للألبوم حبينا.

ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبدالله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين.

وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة.

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أحمد سعد أغنية بسيطة الفنان أحمد سعد

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