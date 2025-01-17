القبض على قائد سيارة ملاكى لـ ثنى اللوحات المعدنية بمنطقة الموسكى

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بثنى لوحاتها المعدنية الخلفية.

قائد سيارة ملاكى يثنى اللوحات المعدنية بمنطقة الموسكى

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بثنى جزء من اللوحات المعدنية الخلفية لسيارته.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة وتبين "انتهاء التراخيص" ووجود ثنى باللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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