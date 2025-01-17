وزير الإسكان يؤدي صلاة الجمعة بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

أدى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد مصر بالمركز الثقافى الاسلامي بالعاصمة الإدارية، حيث ألقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خطبة الجمعة، وبحضور وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة، ووفود الشباب والجامعات.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مصر تشهد طفرة عمرانية حقيقية ونهضة كبيرة، حيث يتم إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية متطورة وذكية، وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، ومن بين تلك المشروعات الضخمة مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتى هذا الحدث عقب تصديق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل تبعية مسجد مصر الكبير إلى وزارة الأوقاف.

افتتح اليوم مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وألقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية خطبة الجمعة الأولى بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة، ووفود الشباب والجامعات لتكون خير بداية لافتتاح مسجد مصر ودار القرآن الكريم.

كان في استقبال وزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المالكة لمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي، وذلك إيذانًا بنقل تبعية المسجد والمركز علميًا ودعويًا إلى وزارة الأوقاف.

تجدر الإشارة إلى أن مركز مصر الثقافي الإسلامي يضم مسجد مصر الذي يعد واحدًا من أكبر المساجد في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية ويتميز بتصميم معماري فريد، كما يتضمن "دار القرآن" الفريدة من نوعها في العالم، حيث تضم الدار عدد 30 غرفة نحت على جدران كل غرفة جزء من أجزاء القرآن الكريم، بالإضافة إلى جزء آخر من الدار مدون على جدرانه المواضع التي ذكر فيها اسم مصر في الكتب السماوية "القرآن والإنجيل والتوراة " ويعتبر المسجد استمرار للتراث المصري العريق في بناء دور العبادة منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، وهو ما يعكس وسطية واعتدال عقيدة الشعب المصري والذي ساهم في نشر الإسلام لكافة بقاع الأرض.

يتزامن هذا الحدث مع نقل تبعية إدارة مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي علميًا ودعويًا من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى وزارة الأوقاف، تعزيزًا للدور الحضاري والديني للمساجد الكبرى في مصر، وفي ذات السياق أعلنت الوزارة عن برامج دعوية وعلمية شاملة تهدف إلى جعل المسجد منارة للفكر الإسلامي الوسطي ومركزًا لنشر الثقافة الإسلامية الرشيدة.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن اختيار مفتي الجمهورية لإلقاء خطبة الجمعة الأولى يؤكد مكانة المسجد بوصفه صرحًا دعويًّا عالميًّا، وأضاف أن الوزارة تسعى لتحويل مسجد مصر إلى منصة علمية وسياحية متميزة تؤكد رؤية القيادة السياسية في دعم الوسطية ونشر الفكر المستنير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.