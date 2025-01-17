مياه الشرب بالجيزة تطلق سلسلة برامج توعوية ومجتمعية لتعزيز الوعي المائي

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من البرامج التوعوية والمجتمعية، مستهدفة رفع وتعزيز الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية بمدن وقرى محافظة الجيزة.

وأشار المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أنه في إطار السعي الدائم نحو تعزيز الدور المجتمعي للشركة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة، نفذ فريق التوعية أنشطة متنوعة بالمركز الإسلامي لتنمية المجتمع بمسجد الصباح بالتعاون مع حي الهرم، وجمعيتي العطاء والأمل، والحب والأمل للأعمال الخيرية، بالتعاون مع حي إمبابة.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الأنشطة المنفذة تضمنت ندوات توعوية، تم خلالها إلقاء الضوء على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وتجنب الهدر، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وكذا ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة، بالإضافة إلى توزيع مطبوعات للتوعية المائية، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوي وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" والموقع الإلكتروني للشركة.



ولفت المهندس منصور بدوي، إلى تنفيذ ندوات توعوية، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالتنسيق مع حي الدقي، حيث تهدف تلك الندوات إلى رفع وعي العاملين بمخاطر الإدمان، وإلقاء الضوء على أضرار المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي على المجتمع، وضرورة تهيئة بيئة عمل آمنة لكافة العاملين، وكذا أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى تنفيذ ندوات بمحطة الهرم الرئيسية للصرف الصحي، وشبكات الدقي، ويستهدف الفريق مواصلة ندواته بشبكات إمبابة، وشبكات أرض اللواء، ومحطتي بولاق الحلزونية وترسانة للصرف الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.