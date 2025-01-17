الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 أقيم اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني الخاص بمباراة بيراميدز ودجوليبا المالي، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتم الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز الزي الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

ويرتدي نادي دجوليبا اللون الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر كاملا.

 

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل.

 

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

 ويستضيف فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي في التاسعة من مساء غد السبت، باستاد الدفاع الجوي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

وتنقل مباراة بيراميدز ودجوليبا علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

يذكر أن بيراميدز تأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى ١٠ نقاط.

 

حكام مباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال إفريقيا

 ويدير مباراة بيراميدز ودجوليبا طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

 

ترتيب مجموعة بيراميدز بعد التأهل لربع النهائي

بيراميدز  10 نقاط.

الترجي  7 نقاط.

ساجرادا  5 نقاط. 

دجوليبا 2 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز بيراميدز ودجوليبا دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا

مواد متعلقة

موعد مباراة المصري وبلاك بولز بالكونفيدرالية

بيراميدز ودجوليبا ينسقان موعد المران الختامي على ملعب الدفاع الجوي

يورتشيتش والشناوي يتحدثان عن مواجهة دجوليبا بدوري أبطال إفريقيا

الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ودجوليبا في دوري أبطال أفريقيا اليوم

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في كأس مصر والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، محمد مخلوف أفضل لاعب في مباراة المصري وفاركو

الدوري الممتاز، بابا بادجي ومحمد الشامي يقودان هجوم المصري أمام فاركو

شاهد، روقا يرفض الاحتفال بهدفه في الزمالك، وجماهير الأبيض تهاجم حكم اللقاء
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار صادم

وفاة الفنان فكري صادق، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18 - 1 -2025

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

نتنياهو: حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب على غزة في هذه الحالة

تعليق مثير من مدرب ليفربول على تجديد عقد هالاند مع السيتي

منوعات

المزيد

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

مقتل سائق وإصابة 12 سائحًا روسيًّا بحادث مروري في سريلانكا

قبل 48 ساعة من القرار، "تيك توك" تحسم مصير موظفيها في أمريكا حال حظر التطبيق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

اختفت الأمطار وهلت الاضطرابات، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد وقف إطلاق النار.. كيف استعدت وزارة الصحة لعلاج الأشقاء في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كتابة رسالة فى المنام وعلاقته بفرصة سفر قريبا

ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآله؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمواجهة المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية