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ثقافة وفنون

بيع منزل فيلم 'Home Alone' بـ5.5 مليون دولار (صور)

منزل فيلم 'Home Alone،
منزل فيلم 'Home Alone، فيتو

ذكر تقرير لموقع TMZ، أنه تم بيع المنزل الشهير، الخاص بفيلم "Home Alone"، بأكثر من السعر المطلوب عند عرضه للبيع.

تفاصيل بيع منزل Home Alone

 وذكر التقرير، أنه منزل Home Alone، بيع بمبلغ 5.5 مليون دولار بعد عرضه للبيع في السوق العقاري منذ ٧ أشهر.

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وتم إدراج المنزل، الذي يقع في مدينة وينيتكا، بولاية إلينوي الأمريكية، لأول مرة، للبيع في السوق العقاري، مقابل 5.25 مليون دولار، في مايو 2024، ليباع في يناير ٢٠٢٥، بـ 5.5 مليون دولار.

 حقق مالكا المنزل القدامى، تيم وتريشا جونسون، مبلغًا كبيرًا من المال من البيع، بعد أن اشتريا المنزل مقابل 1.585 مليون دولار في عام 2012.

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وأجرى الزوجان، تجديدات، وتوسعات في عام 2018، لكنهما احتفظا بسحر المنزل الأصلي، الذي ظهر في الفيلم. كما هو - مع الحفاظ على الواجهة الخارجية المصنوعة من الطوب، والتي جعلته مشهورًا في الفيلم الكلاسيكي لعام 1990، بطولة ماكولي كولكين، وكاثرين أوهارا، وجو بيشي، ودانييل ستيرن.

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ولم يظهر في الفيلم سوى الجزء الخارجي للمنزل، حيث كان الجزء الداخلي ضيقًا للغاية بحيث لا يتسع لطاقم تصوير كامل، لذا، ولإحياء عالم كيفن مكاليستر المليء بالفخاخ، قام صناع الفيلم ببناء استوديو صوتي ضخم من طابقين داخل مدرسة مهجورة قريبة.

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وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المنزل فسيحًا للغاية، ويضم 5 غرف نوم و6 حمامات ومسرح سينمائي فاخر، وحتى ملعب رياضي داخلي من الدرجة الأولى.

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