وفاة الممثلة البريطانية الشهيرة جوان بلاورايت

توفيت الممثلة البريطانية جوان بلاورايت، التي اشتهرت بأدوارها في أفلام ديزني مثل 101 Dalmatians وBringing Down the House، عن عمر يناهز 95 عامًا.

وفي بيان لها، أعلنت العائلة "بحزن عميق عن وفاة السيدة بلاورايت"، مشيرة إلى أنها "توفيت بسلام وسط أحبائها".

وأضاف البيان: "استمتعت الممثلة بمسيرة مهنية طويلة وثرية في المسرح والسينما والتلفزيون امتدت لأكثر من 7 عقود، حتى اضطرها فقدان البصر إلى التقاعد.

وقضت بلاورايت آخر سنواتها في ساسكس، حيث كانت "تستمتع بزيارات الأصدقاء والعائلة، ملؤها الضحك والذكريات الجميلة" وفق البيان.

كما أعربت العائلة عن شكرها العميق لجين ويلسون ولكل من أسهم في رعاية السيدة بلاورايت على مدار السنوات، وطلبت من الجمهور احترام خصوصيتهم في هذا الوقت الحزين.

وتابعت العائلة: "نفخر بكل ما أنجزته جوان، وبشخصيتها المحبة والمشجعة. لقد واجهت العديد من التحديات بشجاعة وإصرار، وأظهرت دائمًا قوة عزيمتها".

وقد حصلت جوان بلاورايت على تقدير واسع من خلال مسيرتها الممتدة لـ60 عامًا في المسرح والسينما، حيث فازت بجوائز مرموقة مثل جائزة توني وجائزتي غولدن غلوب، كما حصلت على ترشيح لجائزة إيمي عن دورها في فيلم Stalin.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.