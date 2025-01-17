الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

إحالة شقيقين متهمين بقتل جارهما للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت نيابة الجيزة شقيقين متهمين بقتل جارهما بسبب خلاف على وقوفه أمام محلهما (محل حلاقة) في منطقة الطالبية للمحاكمة الجنائية.

 

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، موضحين أن مشادة كلامية تطورت إلى شجار بالأيدي، حيث قام المتهم الأول بتسديد طعنة قاتلة إلى الضحية باستخدام المطواة، ثم هرب المتهمان إلى محافظة الشرقية حيث محل إقامتهما.

 

تحقيقات النيابة في جريمة القتل

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "ع. أ" و"س. أ" تعمدا قتل المجني عليه "محمد علاء"، مع سبق الإصرار، بسبب خلافات سابقة وتجدد الشجار بينهما.


 

وأفادت تحقيقات النيابة، ان المتهم الأول استخدم سلاح أبيض (مطواة)، بينما استعمل الثاني عصا شوم، وهاجما المجني عليه، وجه المتهمان طعنات نافذة وضربات مميتة بجسد الضحية، مما أدى إلى وفاته، 

 

وفق ما أكده تقرير الطب الشرعي، تحوي جثة المتوفى على إصابات التي لحقت بالمجني عليه تضمنت جرحًا طعنيًا نافذًا بالصدر، وتوقف عضلة القلب، ورغم محاولات الإنعاش القلبي، لم تستجب الحالة، ما أدى إلى الوفاة.

 

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نيابة الجيزة الجيزة منطقة الطالبية

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