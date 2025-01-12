حبس عاطل أنهي حياة شاب في الطالبية

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل أنهي حياة شاب في الطالبية، نتيجة خلافات بينهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت، بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في الطالبية.

انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبإجراء المعاينة والتحريات، والاستماع لأقوال شهود عيان، تبين أن عاطل اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، نتيجة خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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