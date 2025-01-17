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رياضة

تشكيل الزمالك أمام مسار في دوري السيدات

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك

 أعلن عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة مسار، المقرر لها بعد قليل، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل الزمالك أمام مسار 

وجاء تشكيل فريق الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - سمر محمد - حنين هشام - ميرال خضر

خط الوسط: مها سامي - علياء عطا الله - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - شيماء علي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي.

 

مقاعد بدلاء الزمالك أمام مسار 

 ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من:"نعمة سيد، سارة نائل، حبيبة محمد، حبيبة إسماعيل، أمنيه عاطف، نور الهدى محمد، ميشلين يني نيكولا، لوجين ياسر، أيه إبراهيم".

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